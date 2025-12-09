Gilmore Girls
Folge 1: Schwere Entscheidungen
43 Min.Folge vom 09.12.2025
Rory nimmt mit Paris an einem Treffen von Schülervertretern in Washington teil. Während Paris dort einen Verehrer hat mit dem sie den letzten Abend verbringt, geht Jess Rory einfach nicht aus dem Kopf ... Dennoch schafft sie es nicht ihm einen Brief zu schreiben. Währenddessen hat Jess sich daheim allerdings bereits ein anderes Mädchen zum Trost gesucht ... Lorelai hat mal wieder Stress mit ihren Eltern und erwartet von ihrer Tochter ihren Freund Dean besser zu behandeln.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH