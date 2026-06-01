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Gilmore Girls

In Schutt und Asche

sixxStaffel 3Folge 17vom 01.06.2026
In Schutt und Asche

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Gilmore Girls

Folge 17: In Schutt und Asche

43 Min.Folge vom 01.06.2026

Lorelais Hotel ist restlos ausgebucht. Als jedoch nachts dort ein Feuer ausbricht und die Gäste evakuiert werden müssen, steht sie vor einem großen Problem. Alle anderen Hotels sind ebenfalls voll belegt, so dass sich Lorelai dazu entschließt, die verzweifelten Gäste bei sich zuhause aufzunehmen. Auch die anderen Bewohner zeigen sich hilfsbereit. Rory beschäftigt indes die Wahl ihrer Hochschule.

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