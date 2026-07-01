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Gilmore Girls

Das Winterfest

Staffel 3Folge 10vom 01.07.2026
Das Winterfest

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Gilmore Girls

Folge 10: Das Winterfest

41 Min.Folge vom 01.07.2026

Richard hat Geburtstag und Emily versammelt die ganze Familie an ihrem Tisch. Ein unangenehmer Überraschungsbesuch trübt jedoch bei allen Beteiligten die Laune: Richards kratzbürstige Mutter Trix erscheint und ruiniert die Stimmung. Unterdessen bittet Rory ihren Freund Jess, sie zu dem Winterfest ihrer Schule zu begleiten. Der lehnt zunächst ab, doch seine Meinung ändert sich, als sich Dean und Rory wieder versöhnen.

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