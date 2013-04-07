Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 07.04.2013: Alaska-Wetter
45 Min.Folge vom 07.04.2013Ab 12
In dieser Saison ist es wirklich zum Haare raufen! Der neueste Wetterbericht ist für die Schatzsucher wie ein Schlag ins Gesicht. Kaum sind die Männer nach dem großen Sturm mit ihren Schiffen ausgelaufen, gibt es auf hoher See wieder Stress: Die nächste Schlechtwetterfront mit dichtem Nebel und heftigen Windböen ist im Anmarsch. Den Abenteurern bleiben maximal sechs Stunden, bevor es richtig ungemütlich wird. Aus diesem Grund gehen die meisten kein Risiko ein und bringen sich rechtzeitig in Sicherheit, nur Zeke Tenhoff und seine Partnerin Emily können der Versuchung nicht widerstehen. Die beiden haben eine vielversprechende Stelle entdeckt, an der jede Menge Gold zu holen ist.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.