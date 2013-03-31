Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 31.03.2013: Motorschaden
44 Min.Folge vom 31.03.2013Ab 12
Der Sturm hat sich verzogen und die Schatzsucher können mit ihren Schiffen endlich wieder auslaufen. Das wird auch höchste Zeit, denn auf der "Christine Rose" stapeln sich die Rechnungen: 4000 Dollar für die Crew, 7000 für die Elektrik und 30.000 für den Lagerplatz. Anstelle von Einnahmen hatte Shawn Pomrenke in den letzten Tagen nur Ausgaben. Wenn die Männer jetzt kein Gold vom Meeresgrund bergen, droht ihnen die Pleite. Auch Scott Meisterheim und seine Besatzung machen sich für den nächsten Tauchgang bereit. Doch kaum hat die Crew von "The Anchor Management" den Hafen verlassen, wird ihr Baggerschiff von einem Motorschaden außer Gefecht gesetzt.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.