Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldtaucher der Beringsee

Unter Druck

DMAXFolge vom 05.05.2013
Unter Druck

Unter DruckJetzt kostenlos streamen

Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 05.05.2013: Unter Druck

45 Min.Folge vom 05.05.2013Ab 12

Acht Stunden und 23 Minuten: Schatzsucher Daryl Galipeau hat gerade den längsten Tauchgang der Saison absolviert. Und die Ausbeute ist nicht schlecht: Die rund drei Unzen Edelmetall, die der Goldtaucher vom Grund der Beringsee geborgen hat, sind umgerechnet etwa 4800 Dollar wert. Damit setzt er seinen Kollegen Steve Riedel an Deck der „Wild Ranger“ mächtig unter Druck. Für ihn lief es in diesem Jahr nicht wirklich rund. Wenn Steve seinen Job behalten will, muss er sich deutlich steigern.

Alle verfügbaren Folgen