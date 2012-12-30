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Goldtaucher der Beringsee

Tauwetter

DMAXFolge vom 30.12.2012
Tauwetter

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 30.12.2012: Tauwetter

44 Min.Folge vom 30.12.2012Ab 6

Obwohl die Sicht unter Wasser extrem schlecht ist, nehmen die Schatztaucher auf der „Lazy Gator“ dieses Risiko gerne in Kauf: Alle sind fest entschlossen, die wenigen Tage bis zum Ende des Winters effizient zu nutzen. Bis jetzt hat die Crew schon Gold im Wert von 80.000 US-Dollar vom Grund der Beringsee geborgen, und die Männer haben Blut geleckt. Von schlechten Wetterbedingungen lassen sie sich bei der Arbeit nicht mehr aufhalten. Der 30-jährige Derek McLarty taucht als erster ins trübe, eisige Wasser hinab.

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