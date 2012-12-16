Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 16.12.2012: Gefährliche Nachtschicht
44 Min.Folge vom 16.12.2012Ab 12
Die Besatzung der "Lazy Gator" hat 27 Unzen Gold im Wert von zirka 45.000 Dollar vom Meeresgrund geborgen und ist mit dieser Ausbeute hoch zufrieden. Doch für ihr Geld müssen die Männer in Alaska nicht nur hart arbeiten, sondern auch ein sehr hohes Risiko in Kauf nehmen: Crew-Mitglied Jacob Musich macht sich vor der Küste von Nome für den nächsten Tauchgang bereit. Der 27-Jährige muss die Nachtschicht übernehmen und taucht unter Zentimeter dickem Eis in die tiefschwarze Beringsee ab. Als seine Maske unter Wasser plötzlich zufriert, gerät der Schatzsucher in Lebensgefahr.
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Genre:Action, Abenteuer, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.