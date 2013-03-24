Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 24.03.2013: Sturmwarnung
44 Min.Folge vom 24.03.2013Ab 6
In Nome, Alaska, braut sich etwas zusammen. Zwei Wochen nach Beginn der Sommersaison zieht ein riesiges Sturmtief über die Küstenstadt hinweg. Das schlechte Wetter sorgt bei den Goldtauchern für übelste Laune: Bei diesem Wellengang können sie mit ihren Baggerschiffen nämlich nicht auslaufen und verdienen somit keinen Cent. Stattdessen sitzen sie tatenlos und frustriert in den Hafenkneipen herum, wo der Alkohol die gereizte Stimmung zusätzlich anheizt. Schatzsucher Steve Riedel bekommt das Nichtstun besonders schlecht. Der Abenteurer gerät sich mit seinem ehemaligen Boss dermaßen in die Haare, dass seine Kollegen die Polizei zur Hilfe rufen müssen.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.