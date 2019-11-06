Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

sixxStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Upcycling

UpcyclingJetzt kostenlos streamen

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Folge 1: Upcycling

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Enie zaubert heute aus einer alten Palette, zwei Böcken, etwas Farbe und einer Plexiglasplatte einen stylischen Schreibtisch. Außerdem verwandelt sie ein altes Tablett, einen Spiegel und ein Brett in einen Wandspiegel. Gemeinsam mit ihrem Gast - der DIY-Bloggerin Laetitia Delorme aus Berlin - wandelt sie eine alte Strickjacke in ein gemütliches Kissen um. Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
sixx

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Alle 1 Staffeln und Folgen