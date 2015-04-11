Alles in bester OrdnungJetzt kostenlos streamen
HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Folge 8: Alles in bester Ordnung
24 Min.Folge vom 11.04.2015Ab 6
In dieser Folge "Handmade" hat Unordnung keine Chance! Enie baut eine coole Garderobe aus einer alten Malerleiter, die so eine ganz neue Funktion bekommt. Die Idee fürs nächste Buffet: Ein Besteck-Kasten aus alten Konservendosen, der praktisch, platzsparend und überaus dekorativ ist. Die tolle Box kann aber auch für Stifte oder Werkzeug verwendet werden. Gemeinsam mit ihrem Gast Meike Bambuch aus Offenbach baut Enie aus einem alten Hocker eine stylische Krimskramsbox auf Rollen.
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HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
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