sixxStaffel 1Folge 10vom 25.04.2015
25 Min.Folge vom 25.04.2015Ab 6

Aus einer alten langweiligen Kommode wird heute mit frischer Farbe und neuen Verschlüssen im Nu eine Antiquität. Enie zeigt außerdem, wie man alte Koffer mit Spitze generalüberholt. Danach erstrahlen sie wie neu im romantischen Vintage-Look. Gemeinsam mit ihrem Gast, Bloggerin Elena Root aus Hamburg, absolviert Enie ein kleines Polsterdiplom und verpasst einem alten Stuhl einen völlig neuen Look.

sixx
