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HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Nicht mehr alle Tassen im Schrank

sixxStaffel 1Folge 7vom 04.04.2015
Nicht mehr alle Tassen im Schrank

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HANDMADE mit Enie - Mach's einfach selbst!

Folge 7: Nicht mehr alle Tassen im Schrank

24 Min.Folge vom 04.04.2015Ab 6

Enie beweist heute, dass altes Porzellan mehr kann als nur zu verstauben. Aus einem Teeservice werden romantische Kerzen und eine Tasse wird in nullkommanix zu einem praktischen Nadelkissen umfunktioniert. Backen in der Tasse? Schnell & lecker! Enie zaubert eine köstliche Liaison von Rührteig mit Mandeln und Passionsfrucht. Außerdem zeigt Bloggerin Nicole Funk, wie man mit nur wenigen Schritten individuelle Etageren designt. Und von denen kann man nie genug zu Hause haben.

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