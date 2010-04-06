Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 027
Hanna sagt zu, die Tauffeier für David auszurichten. Sie ahnt nicht, dass Alexandra ihr nicht helfen kann, weil sie bereits einer Geschäftsreise mit Maximilian zugestimmt hat. Hanna unterdrückt ihre Eifersucht und will ihrer Freundin vertrauen. Doch als Hanna Alexandra im Hotel anruft, erlebt sie eine böse Überraschung. Oskar ist als Restaurantmanager überfordert: Sein erster Abend droht zum Desaster zu werden, zumal Caro die Angestellten gegen ihn aufwiegelt. Kurzerhand befördert er Caro ohne Absprache mit Edith zu seiner persönlichen Assistentin. Caro ist empört, dass Oskar zum Restaurantmanager ernannt wurde. Ihr einziger Lichtblick ist, dass Florian noch in der Stadt weilt. Als Oskar sie zu seiner persönlichen Assistentin befördert, fällt Caro aus allen Wolken.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick