Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 029
Hanna ist sich unsicher, ob sie sich auf eine Verabredung mit ihrer Online-Bekanntschaft Julius Stern einlassen soll. Sie ahnt nicht, dass Stern und Maximilian ein- und dieselbe Person sind. Als sie erfährt, dass Stern sich in Schönroda aufhält, schlägt sie ihm ein Treffen vor. Maximilian stellt fest, dass Oskar sich nicht an seine Anweisungen hält. Da er wenig Hoffnung hat, dass Edith ihn unterstützen wird, sucht er nach einer anderen Methode, um Oskar eine Lektion zu erteilen. Caro erkennt, dass Florian sein Leben längst nicht so locker meistert, wie er vorgibt. Auch Edith hat genug: Wenn sie Florian aus der Patsche helfen soll, muss er für Castell Cuisine arbeiten und sein Leben von Grund auf ändern. Als Florian sich weigert, verbannt ihn Edith aus dem Haus. Gudrun bittet Karl, endlich einen Termin beim Augenarzt zu machen. Karl lässt sich schließlich darauf ein, ist aber nach dem Termin plötzlich verschwunden.
