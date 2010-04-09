Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 030

TelenovelaStaffel 2Folge 15vom 09.04.2010
Folge 030

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 15: Folge 030

43 Min.Folge vom 09.04.2010Ab 6

Hanna zögert, ob sie sich wirklich mit Julius Stern treffen soll, aber Alexandra überzeugt sie schließlich. Doch gerade als sie zur Verabredung will, findet sie einen erschütternden Brief aus der Vergangenheit ihrer Eltern. Maximilian wartet vergeblich auf die Unbekannte. Die Kolumne von Julius Stern sorgt für Aufregung bei Castell Cuisine. Edith macht Oskar unmissverständlich klar, dass sie seine eigenmächtige Entscheidung nicht unterstützt. Maximilian stellt zufrieden fest, dass seine Strategie, Oskar in seine Schranken zu verweisen, aufgegangen ist.

