Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 019

TelenovelaStaffel 2Folge 4vom 23.03.2010
Folge 019

Folge 019Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 4: Folge 019

43 Min.Folge vom 23.03.2010Ab 6

Maximilian ist überrascht, als Hanna sich um einen Job in der Küche von Castell Cuisine bewirbt, nachdem sie ihm gerade eindeutig klar gemacht hat, dass er sich von ihr fernhalten soll. Dennoch verschafft er ihr einen Platz in der Bewerbungsrunde, und Hanna gelingt es, den Chefkoch zu überzeugen, dass sie die Richtige für den Job ist. Unerwartet taucht Florian in Schönroda auf, weil er wieder einmal Geld braucht. Doch diesmal hält ihn Edith hin. Zwischen Oskar und Florian entwickeln sich Spannungen, und es dauert nicht lange, bis Florian herausfindet, was für eine Art von Verhältnis Edith und Oskar in Wirklichkeit haben. Während Robert und Alexandra sich geschäftlich näher kommen, stellt Gudruns Abreise Karl vor ganz neue Aufgaben: Er muss sich als Babysitter für den kleinen David bewähren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen