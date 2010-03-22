Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 018
Hanna gesteht Alexandra, dass sie mit Maximilian zu Abend gegessen hat. Es kommt zum Streit zwischen den Freundinnen. Als Hanna kurz darauf Max begegnet, macht sie ihm eine harsche Ansage. Kurz darauf stößt Hanna bei ihrer Suche nach einem dringend benötigten Nebenjob auf eine für sie perfekte Stelle - ausgerechnet in Maximilians Restaurant. Jonas ist fassungslos, dass Dana in der Villa bleiben will, weil sie nicht mehr vor Oskar fliehen will und auch den Vaterschaftstest inzwischen befürwortet. Als Dana nach Hause kommt, sind Jonas und das Baby verschwunden. Mit einem eindeutigen Geschmackstest kann Johann Robert davon überzeugen, dass bei Castell Cuisine tatsächlich Etikettenschwindel betrieben wird. Jetzt gilt es, Maximilian reinen Wein einzuschenken.
