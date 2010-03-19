Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 017

TelenovelaStaffel 2Folge 2vom 19.03.2010
Folge 017

Folge 017Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 2: Folge 017

43 Min.Folge vom 19.03.2010Ab 6

Hanna und Maximilian genießen ihr unverhofftes gemeinsames Abendessen. Hanna entscheidet sich dafür, Alexandra nichts davon zu erzählen, um sie nicht unnötig zu verunsichern. Im Kampf mit der Bank können die Freundinnen gemeinsam einen Erfolg für den Fischerkrug erkämpfen. Doch dann findet Alexandra ein Indiz für Hannas Treffen mit Maximilian und fordert eine Erklärung. Während Edith und Oskar beschließen, ihre Affäre vorerst geheim zu halten, wollen Dana und Jonas ausziehen. Als Edith davon erfährt, versucht sie alles, um Dana umzustimmen. Roberts und Johanns Wette endet mit einem für Johann unbefriedigenden Ergebnis: Johann kann nicht glauben, dass seine Geschmacksnerven ihn getäuscht haben und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen