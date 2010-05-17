Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 055
Hanna ahnt nicht, dass der Selbstmordversuch von Alexandra ein abgekartetes Spiel ist. Alexandra triumphiert heimlich und sieht sich auf dem Weg zurück an Hannas Seite. Edith macht Oskar eine Ansage wegen seines eigenmächtigen Handelns, doch Oskar gibt Edith das Gefühl, einsichtig zu sein. Als Edith ihm ihre Unzufriedenheit mit der Beziehung zwischen Maximilian und Hanna gesteht, bringt Oskar sie auf den Gedanken, intrigant dagegen zu wirken. Karls und Gudruns gemeinsamer Abend scheitert an einem Missverständnis. Doch Gudrun glaubt, dass sie von nun an wieder viel Zeit für ihren Mann haben wird. Umso erstaunter ist sie, als Stefan ihr auf einmal ein Jobangebot macht. Florian hat sich mit Lina versöhnt. Das neue Glück der beiden beeindruckt auch Jonas. Der wähnt sich zwar glücklich mit Dana, kann aber nicht dagegen an, dass sich in ihm dennoch die Sehnsucht nach ein wenig jugendlicher Sorglosigkeit rührt.
