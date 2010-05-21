Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

TelenovelaStaffel 4Folge 14vom 21.05.2010
42 Min.Folge vom 21.05.2010Ab 6

Maximilian versichert Hanna, dass die Trennung von Maja endgültig ist und er nur sie liebt. Doch dann hört er Maja Klavier spielen und ist verzaubert. Ausgerechnet diesen Moment muss Hanna miterleben. Aus der Sorge heraus, dass Maximilian und Maja sich während des geplanten Segelausflugs weiter entzweien statt sich wieder näher zu kommen, verhindert Edith die Reise und sorgt dafür, dass Finn seinen Geburtstag in Schönroda feiern will. Karl kann Gudrun davon überzeugen, dass sie für ihren Job bei Stefan bestens gerüstet ist, während Dana voller Sorge Jonas' Freiheitsstreben beobachtet und sich neuerlich fragt, ob sie zu alt für Jonas ist.

