Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 054
Hanna sucht nach Alexandra und kommt gerade noch rechtzeitig, um Alexandra anzuflehen, sich nichts anzutun. Edith ist darüber verärgert, dass Maximilian mehr und mehr Zeit mit Hanna verbringt. Als sie sich mit Oskar einen schönen Abend machen will, stößt sie auf Oskars heimliche Pläne für ein eigenes Ressort-Projekt. Florian versucht sich von Lina fernzuhalten und seine Gefühle für sie zu unterdrücken. Doch es wird ihm klar, dass er wirklich verliebt ist, und so macht er wieder einen vorsichtigen Schritt auf sie zu. Johann und Robert versuchen Gitti in der Küche zu unterstützen und Hanna zu ersetzen, doch sie scheitern bei dem Versuch, es Hanna gleich zu tun. Der Abend im Fischerkrug droht zum Fiasko zu werden.
