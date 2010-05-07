Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 050
43 Min.Folge vom 07.05.2010Ab 6
Hanna ist durch ihren nächtlichen Kocherfolg bestärkt und möchte, von Maximilian unterstützt, den Fischerkrug mit einer neuen, eigenen Karte eröffnen. Die zerstörte Freundschaft zu Alexandra lässt ihr aber nach wie vor keine Ruhe. Gudrun geht frohen Mutes zu ihrem Radio-Interview, muss sich aber unbequeme Fragen des Radiomoderators gefallen lassen. Jonas plant seinen Heiratsantrag minutiös. Doch dann geht alles schief. Florian und Lina wollen Oskars Jagdgesellschaft sabotieren und kommen sich dabei sehr nahe.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises