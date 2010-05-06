Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 049
42 Min.Folge vom 06.05.2010Ab 6
Hanna schafft es in ihrer Enttäuschung über Alexandras Verrat nicht, den Fischerkrug zu eröffnen. Alles fühlt sich auf einmal falsch an. Doch mit Maximilian an ihrer Seite ist Hanna plötzlich offen, die tief in ihr schlummernden Talente frei zu lassen. Karl gibt sein Bestes, um mit Hausmitteln Gudruns Stimme für das Radiointerview zurückzuholen. Da begreift er plötzlich, was Gudruns eigentliches Problem ist. Florian und Caro freuen sich auf die Jagd, als Lina mit einem angefahrenen Hasen auftaucht. Florian und Lina verbringen die Nacht damit, um das Leben des Tiers zu kämpfen - was Florians Einstellung zum Thema Jagd völlig verändert.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises