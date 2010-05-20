Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 058
Hanna lernt Maja kennen und stellt fest, dass sie keine Angst vor dieser Konkurrenz hat. Edith will den Segeltörn anlässlich des Geburtstags von Finn nutzen, um Maja und Maximilian wieder zusammen zu bringen. Als sie erkennt, dass dies wenig Aussicht auf Erfolg hat, setzt sie Maximilian mit seiner Verantwortung für Finn unter seelischen Druck. Dana versucht mit Jonas "auf Familie zu machen". Der hat eigentlich auch gar nichts dagegen, aber Dana übertreibt die Beschaulichkeit. Jonas bricht aus dem Idyll aus. Florian findet nach einigen haarsträubenden Missverständnissen zu sich selbst - und damit auch wieder den Weg zu Linas Herz. Oskar gerät unter Druck: Edith hat ihn ausgebremst, aber Bürgermeister Berghaus fordert Fortschritte. Um ihn zu beschwichtigen, greift Oskar zu altbewährten Mitteln.
