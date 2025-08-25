Harrys liabste Hütt'n: Passeiertal, Südtirol (1/10)Jetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 101: Harrys liabste Hütt'n: Passeiertal, Südtirol (1/10)
Zum Auftakt der Sommerstaffel fährt Harry Prünster nach Südtirol, in die Nähe von Meran. Das Passeiertal, umrahmt von den Stubaier-, Ötztaler- und Sarntaler Alpen, ist u.a. bekannt für seine Museumsprojekte. Harry stößt in 1350m Höhe auf das Alm-Museum - eine der ältesten Holzbauten Südtirols. Walli und Walter Raftl bewirtschaften die Pfistradalm - Grauskasknödl sind deren Spezialität. Auf der Gompmalm erzählt Helli Gufler Harry von seinen jugendlichen Auslandsjahren, und der Rückkehr auf die Alm, auf der er nun seit 23 Jahren lebt und wirtschaftet. Am Weg zur Schutzhütte Schneeberg stößt Harry auf viele Relikte und Schaustücke der Blütezeit des Silber-, Blei- und Zinkbergbaus. Dort angelangt probiert Harry Hüttenwirtin Margit Widmanns Spezialität: Ziegenbockbraten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick