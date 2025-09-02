Harrys liabste Hütt'n: Süd- und WeststeiermarkJetzt kostenlos streamen
Folge 121: Harrys liabste Hütt'n: Süd- und Weststeiermark
24 Min.Folge vom 02.09.2025
Harry Prünster eröffnet die 13. Wandersaison mit einem runden Jubiläum, der 250. Sendung. Beim Besuch in der Südweststeiermark wandert Harry entlang der steirischen Grenze zu Slowenien, dem sogenannten Grenzpanoramaweg. Er startet in Leutschach und wandert durch die Weinberge zum Weingut Moserhof. Bildquelle: ORF
