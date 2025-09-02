Harrys liabste Hütt'n: Wilder KaiserJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 120: Harrys liabste Hütt'n: Wilder Kaiser
Der Tiroler Adlerweg erstreckt sich zwischen Kaisergebirge und Arlberg über 320 km, Harry Prünster macht sich auf, um die Etappen eins bis drei zu erwandern. Der Start des Weitwanderweges ist unweit des Rummlerhofes von Josef und Thomas Lackner in St. Johann. Die beiden Brüder haben den Hof vor wenigen Jahren von den Eltern übernommen, Josef ist der Wirt und Thomas der Koch. Die Ursprünge des Hofes liegen im Jahr 1707, und im Gespräch mit Harry erzählen beide von dessen wechselvoller Geschichte als Erbhof. Für die Weitwanderer die von hier aus sich auf den Adlerweg machen, gibt es ein stärkendes Frühstück und als Spezialität gelten Ripperln und die selbstgemachten Strudel. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick