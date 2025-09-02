Harrys liabste Hütt'n: KarwendelJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 124: Harrys liabste Hütt'n: Karwendel
25 Min.Folge vom 02.09.2025
Im Karwendelgebirge ist Harry Prünster auf den Etappen neun bis elf des Tiroler Adlerweges unterwegs. Er startet am großen Ahornboden, einer unter Naturschutz stehenden Hochebene in 1200 Meter Seehöhe. Hier stehen über 2000 Jahre alte Ahornbäume, einzigartig für die Alpen. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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