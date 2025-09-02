Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Hohe Salve - Rofan

ORF IIIStaffel 1Folge 122vom 02.09.2025
Der Tiroler Adlerweg gleicht der Shilouette eines Adlers und verläuft von Osten nach Westen durch ganz Tirol. Mindestens 24 Tage sollte man sich für die 320 Wander-Kilometer zwischen Kaisergebirge und Arlberg schon Zeit nehmen. Einige der 24 Tages-Etappen stellt Harry Prünster vor. Er startet oberhalb von Wörgl und besucht als erste Station den in 1450 Meter Seehöhe gelegenen Gasthof Buchacker von Fred und Lisbeth Gasteiger. Bildquelle: ORF

ORF III
