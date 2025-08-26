Harrys liabste Hütt'n (4/10): Zell am SeeJetzt kostenlos streamen
Folge 104: Harrys liabste Hütt'n (4/10): Zell am See
Neben jeder Menge Naturerlebnissen erwarten Harry Prünster rund um Zell am See auch kulturelle Überraschungen. Auf dem 4-Seen-Kunstweg gelangt man zur Schmittenhöhe, den Zeller Hausberg. Unter dem Motto „Kunst am Berg“ säumen 26 überdimensionale Skulpturen den Weg auf den Gipfel. Zuvor besucht Harry die Areitalm, die von Peter und Edith Pfeffer bewirtschaftet wird. Peter lädt Harry zu einer Runde auf der Trialmaschine und zu einem Glas Weissburgunder in seine Vinothek ein. Auf der Sonnkogelhütte serviert Wirt Ernst Steger ein köstliches Wildgericht. Ehe der leidenschaftliche Hüttenwirt vor neun Jahren die Alm übernahm war er Elektriker, einer der nächsten Pläne ist der Bau einer Bar. An der Schiffanlegestelle in Zell am See besteigt Harry die MS Schmittenhöhe. Hier arbeitet Marco Voglreiter, auf der Sundeck Lounge serviert er Harry eine Erfrischung und lädt ihn zum Freitagabend Tanz am Schiff ein.
