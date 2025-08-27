Harrys liabste Hütt'n: Steirisches Jogl- und AlmenlandJetzt kostenlos streamen
Folge 107: Harrys liabste Hütt'n: Steirisches Jogl- und Almenland
Mit musikalischen Gästen bestreitet Harry Prünster seine Wanderung durch das steirische Jogl- und Almenland: Die Edlseer und die Stoakogler sind mit von der Partie wenn Harry wieder mehrere Hütten besucht: Mit einem Traktor geht es ohne große Anstrengung zur Seehütte von Julia und Paul Töglhofer. In dem Familienbetrieb sind die Aufgaben genau aufgeteilt, Sonja ist in der Organisation tätig, für das Fleisch ist Schwiegervater Rupert zuständig, für die süßen Nachspeisen Schwiegermutter Brigitte. Auf der Teichalm gibt es ein Wettfahren mit Tretbooten, den musikalischen Abschluss gibt es auf der mit einer Haube ausgezeichneten Latschenhütte der Brüder Pierer.
