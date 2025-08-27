Harrys liabste Hütt'n: KaunertalJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 108: Harrys liabste Hütt'n: Kaunertal
Das Kaunertal ist Ziel dieser Ausgabe, in der Harry Prünster einen Käsekeller besucht, eine musizierende Wirtin trifft und in einem Klettergarten seine Trittfestigkeit beweist. Die erste Station ist die Falkauns Alm in knapp 2000 Meter Seehöhe, sie wird von der Familie Gaugg betrieben. Philip zeigt Harry den Käsekeller, Bruder Hubert ist der Koch und seine Frau Susanne ist im Service tätig. Für Harry gibt es ein Tiroler Gröstl zum Verkosten und für musikalische Untermalung sorgt Susanne mit ihrer Volksmusikgruppe "Pitztaler Saitenklang". Auf der Verpeilhütte ist Harry mit Agnes Gram verabredet. Sie hat ihren ursprünglichen Beruf (Volksschullehrerin) an den Nagel gehängt und kann sich nichts Schöneres vorstellen als Hüttenwirtin zu sein. Das Gepatschhaus und Luzia Ragg hat Harry letzten Winter das erste Mal besucht. Die älteste Alpenvereinshütte Österreichs wurde 1873 gebaut, die gelernte Köchin Luzia setzt auf traditionelle Küche. Zum Abschluss seines Kaunertal-Besuches lädt Matthias Ragg Harry zu einer Klettertour im nahegelegenen Klettergarten ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick