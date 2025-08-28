Harrys liabste Hütt'n: Niedernsill - Piesendorf, Nationalpark Hohe Tauern, SalzburgJetzt kostenlos streamen
Folge 112: Harrys liabste Hütt'n: Niedernsill - Piesendorf, Nationalpark Hohe Tauern, Salzburg
In den Salzburger Teil des Nationalparks Hohe Tauern wandert Harry Prünster auf die in 1700 Meter Seehöhe gelegene Pinzgauer Hütte von Hermann und Christian Schatzer. Serviert wird vor allem Hausmannskost wie Kaspressknödel, Kaiserschmarren und entsprechend der Saison auch Hirschbraten und Schwammerlgerichte. Christine und Andreas Kammelander sind die Wirtsleute auf der Hochsonnbergalm, Andreas kümmert sich um die Kühe, Schweine und Pferde und Christine um die Wirtschaft. Besonders stolz ist die gelernte Köchin Christine auf ihre selbstgemachten Würste und Käse. Im Sommer wandern Vroni und Hans Foidl mit allen Tieren auf die Schaunbergalm. Von den Kühen erzeugt Vroni Butter und Käse, die anfallende Molke wird an die Schweine verfüttert. Und am Abend, wenn die Arbeit erledigt ist, sitzt Hans gerne vor der Hütte und wartet auf die Murmeltiere, die wie er sagt „zur Dekoration gehören“.
