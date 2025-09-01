Harrys liabste Hütt'n: Bad Vöslau und SooßJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 116: Harrys liabste Hütt'n: Bad Vöslau und Sooß
In der Thermenstadt Bad Vöslau beginnt Harry Prünster seine Wandertour und trifft im Bad Andrea und ihren Sohn Stephan Schmid. Sie betreiben die "Kabane 21", das Restaurant im Bad. Serviert wird Österreichische Hausmannskost wie Backhendl und Krautfleisch, besonders beliebt sind die vielen verschiedenen Cocktails. Harry besteigt auf dem Harzberg in 466 Meter Seehöhe die Jubiläumswarte, und er erforscht die Geschichte der Ruine Merkenstein. Im Haidlhof ist eine Forschungsstation der Universität untergebracht, und Dr. Thomas Bugnyar erzählt, dass es hier um die Erforschung der Kommunikation unter Rabenvögeln geht. Die "Jausenstation am Haidlhof" betreiben Susi und Maxi Stanojlovic, die vor mehr als 20 Jahren von Bosnien nach Österreich gekommen sind. Es gibt neben heimischer auch bosnische Kost, wie Cevapcici und Plescavica. Das Weingut Fischer in Sooß wird von Christian und Veronika Fischer betrieben, bei ihrem Heurigen gibt es typische Kost wie diverse Aufstrichen, Beinschinken und Hendlhaxen. Bildquelle: ORF
