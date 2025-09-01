Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Bad Vöslau und Sooß

ORF IIIStaffel 1Folge 116vom 01.09.2025
Harrys liabste Hütt'n: Bad Vöslau und Sooß

Harrys liabste Hütt'n: Bad Vöslau und SooßJetzt kostenlos streamen

Harrys liabste Hütt'n

Folge 116: Harrys liabste Hütt'n: Bad Vöslau und Sooß

26 Min.Folge vom 01.09.2025

In der Thermenstadt Bad Vöslau beginnt Harry Prünster seine Wandertour und trifft im Bad Andrea und ihren Sohn Stephan Schmid. Sie betreiben die "Kabane 21", das Restaurant im Bad. Serviert wird Österreichische Hausmannskost wie Backhendl und Krautfleisch, besonders beliebt sind die vielen verschiedenen Cocktails. Harry besteigt auf dem Harzberg in 466 Meter Seehöhe die Jubiläumswarte, und er erforscht die Geschichte der Ruine Merkenstein. Im Haidlhof ist eine Forschungsstation der Universität untergebracht, und Dr. Thomas Bugnyar erzählt, dass es hier um die Erforschung der Kommunikation unter Rabenvögeln geht. Die "Jausenstation am Haidlhof" betreiben Susi und Maxi Stanojlovic, die vor mehr als 20 Jahren von Bosnien nach Österreich gekommen sind. Es gibt neben heimischer auch bosnische Kost, wie Cevapcici und Plescavica. Das Weingut Fischer in Sooß wird von Christian und Veronika Fischer betrieben, bei ihrem Heurigen gibt es typische Kost wie diverse Aufstrichen, Beinschinken und Hendlhaxen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Harrys liabste Hütt'n
ORF III
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n

Alle 1 Staffeln und Folgen