Harrys liabste Hütt'n: St. Peter am Ottersbach/SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 117: Harrys liabste Hütt'n: St. Peter am Ottersbach/Steiermark
Von der Weinwarte in St. Peter am Ottersbach, mitten in der hügeligen Landschaft der Steiermark, nahe der slowenischen Grenze, meldet sich Harry Prünster diesmal. Sepp's Berglermühle wurde von Sepp Pail revitalisiert, im daneben liegenden 300 Jahre alten Bauernhaus wurde eine Buschenschank eingerichtet. Bäckermeister Kurt Kranich beliefert die Berglermühle mit seinem Gebäck, wie zum Beispiel Speckkäseweckerl und Erdäpfelfladenbrot. Kurt legt besonderen Wert auf Regionalität, das Mehl kommt aus einer heimischen Mühle, und in seinem Betrieb hat er auf Papiersackerln umgestellt. Johannes und Kathi Rauch vom gleichnamigen Weingut sind bereits in dritter Generation Winzer. Harry bekommt einen Überblick über die Weinvielfalt und erfährt welcher Wein zu welchem Essen am besten passt. Harrys letzte Station ist die Ottersbachmühle von Heidi und Rudi Strohmaier. Die Mühle hat eine wechselvolle Geschichte, heute ist sie wieder in Familienbesitz und steht als "Steirisches Wahrzeichen" unter Denkmalschutz. Bildquelle: ORF
