Harrys liabste Hütt'n: Gasteinertal - SalzburgJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 129: Harrys liabste Hütt'n: Gasteinertal - Salzburg
Im Gasteinertal in Salzburg startet Harry Prünster von Bad Hofgastein auf die Weitmoser Alm zu Julian Scharfetter. Seine Hütte zählt zu den sogenannten "Skihaubenhütten". Das bedeutet, dass ein prominenter Salzburger Haubenkoch ein Gericht speziell für eine Hütte kreiert. Wer es heuer geworden ist, verrät Julian Scharfetter im Gespräch, und er erzählt auch, dass er 44 verschiedene Weine von österreichischen und internationalen Winzern anbietet. Gemeinsam fahren Harry und Julian Scharfetter weiter zur Pop Up Alm. Julian hat die ehemalige Liftstation vor einigen Jahren gekauft und betreibt mit zwei Freunden das originelle Lokal deren Bar aus 200 Bierkisten besteht. Auf der Graukogelhütte erzählt Franz Weiss von der Geschichte des Skigebietes, das durch die Alpine Skiweltmeisterschaft 1958 bekannt wurde und Toni Sailer drei Goldmedaillen bescherte. Auf der Speisekarte steht typische Hüttenkost wie Ripperln, Kasnocken, Käsefondue und Knödelteller. In Sportgastein steigt Harry auf die Langlaufski um und besucht Otto und Liene Klaffenböck vom Valeriehaus. Diese Hütte wurde 1889 erbaut und nach der jüngsten Tochter von Kaiser Franz Josef und Elisabeth benannt. Ein "Kaiserteller" und ein "Kaisersalat" sind - so sagt Otto Klaffenböck mit einem Augenzwinkern - eine kleine Reminiszenz an die Habsburger. Bildquelle: ORF
