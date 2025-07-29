Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Mittelburgenland von Deutschkreutz bis Horitschon

ORF IIIStaffel 1Folge 53vom 29.07.2025
Harrys liabste Hütt'n: Mittelburgenland von Deutschkreutz bis Horitschon

Harrys liabste Hütt'n: Mittelburgenland von Deutschkreutz bis HoritschonJetzt kostenlos streamen

Harrys liabste Hütt'n

Folge 53: Harrys liabste Hütt'n: Mittelburgenland von Deutschkreutz bis Horitschon

25 Min.Folge vom 29.07.2025

Harry Prünster wandert, reitet und radelt diesmal im sonnigen Mittelburgenland. Ausgangspunkt ist Deutschkreutz, wo er die Buschenschank Schneiderhaus besucht. Weiter geht's zur ungarischen Grenze bei Neckenmarkt, wo ein neues Natura 2000-Gebiet entstehen soll. In Horitschon stellt Harry Prünster den Rotweinlehrpfad vor und wird sich mit Mario in seinem Gasthaus über seine Lieblingsgäste unterhalten. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Harrys liabste Hütt'n
ORF III
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n

Alle 1 Staffeln und Folgen