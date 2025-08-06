Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger AlmenwegJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 72: Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg
24 Min.Folge vom 06.08.2025
Harry Prünster war im Sommer 2009 auf dem Salzburger Almenweg unterwegs. Der Weg führte ihn durch die Pongauer Bergwelt zu zahlreichen Almen. Hier wird noch einmal ein Überblick über den ganzen Almenweg präsentiert. Außerdem werden Wanderer zu Wort kommen, die schon alle Etappen gewandert sind und über ihre persönlichen Erlebnisse erzählen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harrys liabste Hütt'n
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0