Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg

ORF IIIStaffel 1Folge 72vom 06.08.2025
24 Min.Folge vom 06.08.2025

Harry Prünster war im Sommer 2009 auf dem Salzburger Almenweg unterwegs. Der Weg führte ihn durch die Pongauer Bergwelt zu zahlreichen Almen. Hier wird noch einmal ein Überblick über den ganzen Almenweg präsentiert. Außerdem werden Wanderer zu Wort kommen, die schon alle Etappen gewandert sind und über ihre persönlichen Erlebnisse erzählen.

Weitere Folgen in Staffel 1

ORF III
