Harrys liabste Hütt'n: Kitzbüheler Horn Tirol

ORF IIIStaffel 1Folge 73vom 06.08.2025
24 Min.Folge vom 06.08.2025

Die Region Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol erstreckt sich in einem weiten Tal zwischen Wildem Kaiser und dem Kitzbüheler Horn. Gipfel, Täler, Wiesen, Wälder, lockende Touren für den Alpinisten und leichte Pfade für den Wanderfreund. Von den beiden Hausbergen Kitzbühels, dem Kitzbüheler Horn und dem Hahnenkamm, hat sich Harry Prünster das Kitzbüheler Horn für unseren gemeinsamen Ausflug ausgesucht. Die Wanderung führt Harry gleich zur Hornköpflhütte. Danach erwartet uns ein besonderes Naturerlebnis, der blühenden Alpenblumengarten. Von dort ist es nicht weit zum Alpenhaus. Danach geht’s zum Gipfelhaus von Enrico. Am Ende des Tages bleibt der Blick auf die Kitzbühler Alpen eine prägende Erinnerung.

ORF III
