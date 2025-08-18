Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 84vom 18.08.2025
24 Min.Folge vom 18.08.2025

Wandern entdecken und genießen … Harry Prünster führt uns in diesem Sommer wieder als neugieriger Beobachter auf Berge und in Ebenen, zu Seen und durch Hügellandschaften. Harry Prünster entdeckt bei seinen Wandertouren wieder urige Almhütten und gemütliche Berggasthöfe. Er verkostet hiesige Spezialtäten, erfährt Wissenswertes von Einheimischen und musiziert auch manchmal mit Stars der Region oder seinen musikalischen Freunden. Oberwölz ist ein mittelalterliches Städtchen am Fuße der Wölzer Tauern, die mit ihren sieben Seitentälern zum Wandern einladen. In der Musik- und Wanderregion Oberwölz-Lachtal hat man viele Möglichkeiten, wandern und bergsteigen zu gehen. Bildquelle: ORF

