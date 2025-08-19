Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Katschberg Rennweg, Kärnten/Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 88vom 19.08.2025
Folge 88: Harrys liabste Hütt'n: Katschberg Rennweg, Kärnten/Salzburg

26 Min.Folge vom 19.08.2025

Als Katschberg bezeichnet man die Passhöhe zwischen St. Michael und Rennweg. Die Katschberghöhe teilt zwei Bundesländer: den Salzburger Lungau (St. Michael) und Kärnten (Rennweg). Die abwechslungsreiche Gebirgslandschaft am Katschberg inmitten der Nationalparks Hohe Tauern & Nockberge, lässt Harrys Wanderherz höher schlagen! Die vielen Seitentäler bieten die optische Abwechslung, die wir im Sommer so lieben. Eines davon ist das Kärntner Pöllatal und das Naturschutzgebiet Gontal.

