Harrys liabste Hütt'n: Katschberg Rennweg, Kärnten/SalzburgJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 88: Harrys liabste Hütt'n: Katschberg Rennweg, Kärnten/Salzburg
26 Min.Folge vom 19.08.2025
Als Katschberg bezeichnet man die Passhöhe zwischen St. Michael und Rennweg. Die Katschberghöhe teilt zwei Bundesländer: den Salzburger Lungau (St. Michael) und Kärnten (Rennweg). Die abwechslungsreiche Gebirgslandschaft am Katschberg inmitten der Nationalparks Hohe Tauern & Nockberge, lässt Harrys Wanderherz höher schlagen! Die vielen Seitentäler bieten die optische Abwechslung, die wir im Sommer so lieben. Eines davon ist das Kärntner Pöllatal und das Naturschutzgebiet Gontal.
