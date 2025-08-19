Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Schöckl bei Graz, Steiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 90vom 19.08.2025
Folge 90: Harrys liabste Hütt'n: Schöckl bei Graz, Steiermark

24 Min.Folge vom 19.08.2025

Der Schöckl ist der „Hausberg der Grazer“. Verschiedene Wege – ein Ziel: das Gipfelkreuz des Grazer Hausbergs auf 1445 m Seehöhe. „Aufigond’ln und obischweb’n“ ist das Motto der Bequeme und Genießer. Die Sportlichen besteigen den Berg dafür gibt’s mehrere Möglichkeiten. Der Kurort St. Radegund liegt vor dem Schöckl und ist unser Ausgangspunkt. Noch ein Stadtrundgang im Luftkurort, bevor wir den Berg erklimmen.

ORF III
