Harrys liabste Hütt'n: Weinidylle - SüdburgenlandJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 93: Harrys liabste Hütt'n: Weinidylle - Südburgenland
Das Südburgenland macht Lust auf Natur, Kultur und Kulinarik. Der Bezirk Güssing beherbergt die Dörfer, in welchen wir den berühmt-berüchtigten Uhudler-Wein finden. Die Orte, die Harry Prünster in dieser Folge besucht, sind im unteren Pinkatal beheimatet. Moschendorf, Eberau und Bildein sind Gründungsmitglieder des Vereins "Das Öko-Energieland". Die Wasserwelt ist eines der Energieprojekte dieser Region. In Eberau treffen wir drei Künstlerinnen, deren bunt bemalte Fässer Kellergassen, Dorfplätze und auch den Buschenschank Herczeg schmücken. Der Ort Bildein (ungarisch: Beled) wird von seinen 361 Einwohner auch als "das Dorf ohne Grenzen" bezeichnet. Bildein war schon immer vom Grenzgeschehen beeinflusst und ist es auch heute noch. Die Bewohner haben sich intensiv mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt, ein Ergebnis ist der Grenzerfahrungsweg. Zur nächsten Verabredung radelt Harry nach Moschendorf. Im Weinmuseum gibt es einen Uhudler zu verkosten und im "Weinmuseum Stadl" burgenländische Schmankerln zur Stärkung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick