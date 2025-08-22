Harrys liabste Hütt'n: Bad Radkersburg - SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Folge 98: Harrys liabste Hütt'n: Bad Radkersburg - Steiermark
Im südlichsten Zipfel der Steiermark, direkt an der Grenze zu Slowenien, liegt Bad Radkersburg. Am Hauptplatz trifft Harry einen Fahrrad-Guide und radelt hinaus nach Halbenrain, am Liebmannsee vorbei zum Käferbohnenkabinett. Im Käferbohnenreich der Familie Hofer, kann man in die "bohnbastische" Welt der steirischen Bohne eintauchen. Dann geht es weiter in die Weinberge. In Tieschen haben sich die jungen Winzer zu einer besonders kreativen Gruppe zusammengeschlossen. In der Buschenschank Greifensteiner ist es Zeit für eine Pause. Der Ort Klöch ist bekannt für Backhendln und den Traminer. Mehr über diese Rebsorte erfährt Harry in einer der Buschenschenken. Zurück in Bad Radkersburg erzählt Armin vom Metzgerwirt, warum zu einem Gasthaus unbedingt ein Fleischhauer gehört. Die Schmankerln wie Ripperl, Stelzen, Surbraten oder Schinken kommen frisch vom Fleischer direkt in die Wirtshausküche.
