Folge 102: Harrys liabste Hütt'n: Rund um den Achensee (2/10)
Aus „seinem“ Bundesland Tirol meldet sich Harry Prünster und stellt einige Hütten rund um den Achensee vor. Den Anfang macht die Dalfazalm von Renate und Georg Moser auf knapp 1700 Meter Seehöhe im Rofangebirge gelegen. Hier ist der Kaiserschmarren nach altem Hausrezept längst kein Geheimtipp mehr! Am Enzianweg wandert Harry weiter zur Erfurterhütte zu Kornelia und Raimund Pranger, die diese Alpenvereinshütte den ersten Sommer bewirtschaften. Auf der Gaisalm in Pertisau im Karwendelgebirge trifft Harry Daniela Neuhauser in Kapitänsuniform, denn sie ist die erste Frau Kapitän in Tirol bei der Achensee Schifffahrt und Wirtin der Gaisalm. Auf der Gramaialm bekommt Harry Kaspressknödel serviert, hier arbeiten Gabi und Adi Rieser.
