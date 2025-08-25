Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Rund um den Achensee (2/10)

ORF IIIStaffel 1Folge 102vom 25.08.2025
Harrys liabste Hütt'n: Rund um den Achensee (2/10)

Harrys liabste Hütt'n: Rund um den Achensee (2/10)Jetzt kostenlos streamen

Harrys liabste Hütt'n

Folge 102: Harrys liabste Hütt'n: Rund um den Achensee (2/10)

25 Min.Folge vom 25.08.2025

Aus „seinem“ Bundesland Tirol meldet sich Harry Prünster und stellt einige Hütten rund um den Achensee vor. Den Anfang macht die Dalfazalm von Renate und Georg Moser auf knapp 1700 Meter Seehöhe im Rofangebirge gelegen. Hier ist der Kaiserschmarren nach altem Hausrezept längst kein Geheimtipp mehr! Am Enzianweg wandert Harry weiter zur Erfurterhütte zu Kornelia und Raimund Pranger, die diese Alpenvereinshütte den ersten Sommer bewirtschaften. Auf der Gaisalm in Pertisau im Karwendelgebirge trifft Harry Daniela Neuhauser in Kapitänsuniform, denn sie ist die erste Frau Kapitän in Tirol bei der Achensee Schifffahrt und Wirtin der Gaisalm. Auf der Gramaialm bekommt Harry Kaspressknödel serviert, hier arbeiten Gabi und Adi Rieser.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Harrys liabste Hütt'n
ORF III
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n

Alle 2 Staffeln und Folgen