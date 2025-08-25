Harrys liabste Hütt'n: Gesäuse und Stift Admont (3/10)Jetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 103: Harrys liabste Hütt'n: Gesäuse und Stift Admont (3/10)
Harry Prünster reist in die Steiermark, in das Gesäuse und macht bei seiner ersten Station eine besondere Entdeckung: auf der Grabneralm gibt es eine Schule unter freiem Himmel! Den Käse aus der Schaukäserei der Schule verarbeiten Eva Hornek und Gerhard Wallner auf der Grabneralmhütte zum Beispiel zu köstlichen Goasknödeln. Vor drei Jahren haben die Quereinsteiger ihre Berufe an den Nagel gehängt und die Hütte übernommen. Ein kultureller Abstecher führt Harry ins Stift Admont mit der größten spätbarocken Klosterbibliothek der Welt. Hier besucht er die Ausstellung „Jenseits des Sehens“ mit speziellen Kunstwerken für Sehende und blinde Menschen. Im Johnsbachtal ist Harry Gast bei Rikki Leimberger und Gerhard Schlager in der 900 Jahre alten Kölblalm Hütte. Hier gibt es zu essen, was die Natur zu bieten hat, zur Zeit stehen verschiedene Schwammerlgerichte auf der Speisekarte. Harrys letzte Station ist die Ebneralm-Hütte von Georg Zeiringer. Er bewirtschaftet die Alm allein und seine Spezialität sind Brettljausen und Kaiserschmarren. Weine und Säfte kommen vom Stift Admont, wo Gerhard und Harry den Tag ausklingen lassen.
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