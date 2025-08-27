Harrys liabste Hütt'n: Bad RadkersburgJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 109: Harrys liabste Hütt'n: Bad Radkersburg
Harry Prünster erkundet heute das Gebiet rund um das steirische Bad Radkersburg, ausgehend von der die Stadt prägenden Heiltherme. Direkt an der Grenze zu Slowenien gelegen ist Bad Radkersburg: ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen durch Weinanbaugebiete wie Klöch und Tieschen. Statt Hütten gibt es in diesem Gebiet viele kleine Buschenschanken wie den der Familie Gießauf-Nell. Harry wandert eine Etappe auf dem "Traminerwanderweg" . In Tieschen kehrt er im Weingut Kolleritsch ein. Im Nachbarort Halbenrain trifft Harry auf Richard Schischek, der ein Radhotel betreibt. Harrys Route führt ihn aber auch an die Mur heran - hier soll das zweitgrößte Augebiet Österreichs nach Hainburg entstehen, das Mur, Drau und Donau bis zum Eisernen Tor umfassen soll: ein Natura 2000-Projekt!
