Folge 110: Harrys liabste Hütt'n: Jennersdorf
Zum Abschluss der Sommer-Folgen fährt Harry ins Südburgenland. Jennersdorf liegt im Zentrum zwischen den Flüssen Raab und Lafnitz, im Drei-Länder-Eck zu Ungarn und Slowenien. Nach einem Blick in die Jostmühle, in der noch Getreide gemahlen wird und die auch als Schaumühle dient, macht Harry erste Rast im urigen Dorfwirtshaus „Hirtenfelder". Frisch gestärkt geht es zur Tierbeobachtung in den „Naturwinkel Saufuss". Familie Prinz hat hier mit der Pflege verletzter oder verlassener Tiere begonnen, daraus hat sich zusätzlich ein Artenschutzprojekt entwickelt. Nach einer kurzen Einkehr in einer großen Hütte, der Therme Loipersdorf, wird im Uhudlerviertel am Hochberg Station gemacht. die Gegend ist die Heimat des einst geschmähten Uhudlers. In der „Hoch-Zeitschenke" in Eltendorf haben das Wirtsehepaar Matthias und Carina tatsächlich geheiratet und bieten diese Möglichkeit nun auch anderen Paaren an.
