Harrys liabste Hütt'n: Loser, SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 223: Harrys liabste Hütt'n: Loser, Steiermark
25 Min.Folge vom 16.03.2026
Auf Skiern erkundet Harry Prünster das Ausseerland im steirischen Salzkammergut. Erste Station ist die Geiger Alm von Paul und Eva König mit klassischer Hüttenküche. Danach geht es in die Alpen Stub'n mit Ausseer Saibling und Smoker-Gerichten. Die Tour endet auf der Blaa Alm mit Wildspezialitäten. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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